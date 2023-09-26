Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü, Konyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Selahattin Baki, disipline gönderildi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)