Selahattin Baki: Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef

Türkiye Kupası'nda Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Yönetici Selahattin Baki, sezon değerlendirmesi yaptı.

Radyo Gol'e konuşan Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kaldığını söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Fenerbahçe'ye sezon içinde operasyon yapıldığını söyledi. Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."