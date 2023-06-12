Selahattin Baki: Şeytanın bacağını kırdık

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Türkiye Kupası Şampiyonluğunu Fenerbahçe TV'ye değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin final maçında karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanmasının ardından kulüp yöneticisi Selahattin Baki duygu ve düşüncelerini aktardı.

Tüm camiamıza hayırlı olsun. Öncelikle küçük çocuklara, son yıllarda üzülen Fenerbahçeli küçüklere bir moral, armağan olsun. Çok önemliydi. Bizim yönetimimizde 5 yıl ama toplamda 9 yıldır futbolda kupa alamıyorduk. Şeytanın bacağını kırdık. Ben çok inanırım, böyle kötü gidişatların ardından bir kupa aldıktan sonra o enerji kapısı açılır. Süper Kupa'yla beraber ikinci kupamızı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok daha farklı bir sezon olabilirdi; attığımız gol sayısı, puan averajımız, her şey şampiyonluk için yeterliydi. Zaman zaman bizim hatalarımız, zaman zaman da bize karşı ciddi anlamda bir direniş vardı bazı maçlarda. O yüzden taraftarımızı çifte kupayla mutlu edemedik. Ama genel anlamda Türkiye Kupası ve Avrupa'da iyi bir yürüyüşümüz oldu. Avrupa'da da çok şanssız bir şekilde Avrupa şampiyonuna elendik. Hayırlı olsun. 9 yıl sonra ilk kupamız. Nicelerinin kapısı bugün açılmış olsun. Her şeyden önce varını yoğunu, enerjisini, adını, repütasyonunu maddi manevi ortaya koyan Sayın Başkanımıza bu kupayı armağan etmek istiyorum.