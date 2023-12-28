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Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa Teknik direktör Selçuk İnan, "İlk defa tribünden izleyeceğim. Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa" dedi.