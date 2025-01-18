Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUNCULARIMI MÜCADELELERİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Çünkü Bodrum takımı geçen hafta ligin en çok koşan takımıydı. Genelleme yaptığınız zaman ve baktığınız zaman ligin en çok koşan en çok mücadele eden ve en çok ikinci top alan, dönen top alan takımlarından biri. Hatta birincisi de diyebilirim. Dolayısıyla güçlü bir takıma, en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım. Oyuncularımın, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız var. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama buna aslında hazırlanmıştık. Çok da pozisyon vermedik ama en nihayetinde maçı kazanamadık ve 1 puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık. Puan farkını sabit tuttuk. Bu yönden de 1 puan azımsanacak bir puan değildi. O yüzden oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.