Eski TFF yöneticisi Selim Soydan çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Sabah Gazetesi'ne konuşan Selim Soydan, Hamit Altıntop'u eleştirirken, çözümün teknik direktör değişikliği olmadığını söyledi.
Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti.
"Hamit ve Kuntz küs"
Oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor."
"Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor"
Ben bu sütunda sokak dedikodusu konuşmam, gerçekleri konuşurum, bunu herkes bilir. TFF geçen mart ayında Löw'e gitti ama anlaşamadı. Yerli olarak Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor, yardımcıları da Emre ile Arda olmak koşuluyla. Kadere bakın ki yönetimdeki 2 Galatasaraylı Yusuf Günay ve Hamit Altıntop, "Terim gelmesin, o gelirse bırakın soyunma odasını, bizi Riva'ya bile sokmaz" diyerek yönetimi Terim aleyhine etkiliyor. Onların istediği adam Abdullah Avcı. Milli Takım hiç kimsenin oyun alanı değildir. Başarısızlığı kabul edip istifa etmesi gerekenler, maalesef yeni oluşumu da çomaklayarak Milli Takım'ın geleceğini de ipotek altına alıyor.