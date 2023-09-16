Selim Soydan: Hamit Altıntop, Abdullah Avcı'yı; Mehmet Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Hamit Altıntop'u eleştiri yağmuruna tutarken, teknik direktör adayları hakkında da çarpıcı sözler söyledi.

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ensonhaber.com

Eski TFF yöneticisi Selim Soydan çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Selim Soydan, Hamit Altıntop'u eleştirirken, çözümün teknik direktör değişikliği olmadığını söyledi.

Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti.

"Hamit ve Kuntz küs"

Oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor."

"Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor"