Spor muhabiri Ercan Ertan: A Milli Takım'da Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in öne çıktığını biliyorum

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Alınan bu sonucun ardından teknik direktör Stefan Kuntz'a büyük tepkiler gelmişti.

EURO 2024 grubunda haftayı BAY geçen milliler, bu arada Belçika'da Japonya ile özel bir maçta karşı karşıya geldi.

Asya ülkesi, Türkiye'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Kuntz, tepki gördü

Maçın oynandığı sırada tribünler Alman çalıştırıcı Kuntz'u istifaya davet ederken, maç sonunda yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı.

"Sosyal medyada Fatih Terim'e büyük bir ilgi var"

İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan spor muhabiri Ercan Ertan, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da Kuntz yerine 3 adayın olduğunu ifade eden Ercan Ertan, şu sözleri sarf etti:

"TFF yetkililerinin de bir anda Fatih Terim seçeneği oluştu"

Spor muhabiri, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Fatih Terim, kendisini iyi bir şekilde şarj etti diyebiliriz. Uzun zamandır inzivada, iyi bir şekilde kafasını toparladığını düşünüyorum. Ancak özellikle Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, İsviçre'deki yardım maçından önce milli takıma gel dedikleri zaman Fatih Terim'in bir mimiği var. Terim'i birazcık tanıyan birisi bile Fatih Terim'in milli takıma dönmeye sıcak baktığını düşünebilir. Bu yüzden de hiç kafalarında yokken TFF yetkililerinin de bir anda Fatih Terim seçeneği oluştu. Elbette Fatih Terim yıpranan bir teknik direktör ama Terim, her zaman milli takıma geldiği zaman bir şeyler yapmıştır. Daha sonrasında futbolcular ile alakalı sorunlar da yaşanmış onu kabul ediyoruz ama Fatih Terim şu an güçlü adaylardan birisi ama her şey çok sıcak.