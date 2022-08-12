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    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı

    Galatasaray ile sözleşmesi biten Semih Kaya aktif futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı.
    • 12.08.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:46
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    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya, sarı-kırmızılılar ile yeniden sözleşme imzalamıştı.

    Deneyimli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erdi. Kaya sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerini noktaladığını açıkladı.

    31 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Bugün hayatımın en büyük kararlarından birini açıklamak için sizin karşınızdayım. 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde kendime denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım. Avrupa'da futbol oynadım, ödüller kazandım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşında Florya'ya ilk adım atışımı, 16 yaşımda Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar milli takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım.

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı #1

    "Herkese binlerce kez teşekkürler"

    Hayatımda hiçbir zaman bilerek ve isteyerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ve beni her koşulda seven eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, antrenörlerime, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine ve kulüp çalışanlarına ve en önemlisi bütün futbol severlere binlerce kez teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı #2

    Semih Kaya'nın kariyeri

    Futbolculuk kariyerine Altay'ın altyapısında başlayan Semih Kaya, 2006 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 11 yılın ardından milli futbolcu 2017'de Sparta Prag'la anlaştı.

    2 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak dönen Semih Kaya, 2020/21 sezonunda Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya sağladı.

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı #3

    13 kupa kazandı

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise 31 yaşındaki oyuncu, tekrar Galatasaray'a transfer olmuştu.

    Semih Kaya Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı #4

    Galatasaray'ın paylaşımı

    Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncu için bir veda mesajı da yayınladı.

    Yapılan paylaşımda, "2006’da girdiği altyapımızdan A takıma yükselmeyi başaran ve yuvası Galatasaray ile birçok başarıya imza atan Semih Kaya’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı #5


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