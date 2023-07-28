Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da gol atan en genç futbolcu oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Tirana'yı 3-1 yenerek avantajı kapan Beşiktaş'ın son golüne imza atan Semih Kılıçsoy, 17 yaş 346 gün ile siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu ünvanını elde etti.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacağı rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.

21. dakikada Onur Bulut ve 42. dakikada Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan temsilcimiz 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamazken karşılaşmadaki son golü ise siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Genç futbolcu 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Semih Kılıçsoy, 17 yaş 346 gün ile siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu oldu.

"Daha çok çalışacağım"

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Semih, şu ifadeleri kullandı: