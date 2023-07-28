Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da gol atan en genç futbolcu oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacağı rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.
21. dakikada Onur Bulut ve 42. dakikada Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan temsilcimiz 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamazken karşılaşmadaki son golü ise siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti.
Genç futbolcu 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
Semih Kılıçsoy, 17 yaş 346 gün ile siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu oldu.
"Daha çok çalışacağım"
Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Semih, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle Şenol hocama çok teşekkür ederim. Taraftarların önünde güzel bir galibiyet aldık. Gol için çok mutluyum, daha çok çalışacağım. Taraftarlar sağ olsunlar büyük destek verdiler. Biz de daha çok çalışarak onları mutlu etmek istiyoruz.