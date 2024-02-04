Semih Kılıçsoy, Trabzonspor'u da boş geçmedi! Son 7 maçta 7 gol

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Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.
Bu müsabakada siyah-beyazlıların golü 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy’dan geldi.
Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.
Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı.
İlhan Mansız'dan sonra bir ilki başardı
Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
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