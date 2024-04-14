Şenol Güneş: Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım

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Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 berabere biterken Siyah-Beyazlılar teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Sports Digitale'e konuştu. Sezona Siyah-Beyazlı takımın başında başlayan daha sonra yollarını ayıran Güneş, Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi.
"Daha iyi olmasını bekliyorum"
Şenol Güneş, "Beşiktaş daha iyi olsun diye Beşiktaş'tan ayrıldım. Şimdi izliyorum, daha iyi olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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