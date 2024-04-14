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Şenol Güneş: Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım

Şenol Güneş: Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım Beşiktaş'ın eski hocası Şenol Güneş, siyah-beyazlıların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.