Şenol Güneş: Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ı kullandı

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Roman Saiss’in durumu hakkında konuşarak, şunları söyledi:

Defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu o. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, ‘ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim’ dedi, tamam dedik. Redmond’ınki daha farklı mukavelen bitti gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum. İkisi de benim oyuncum değil Saiss benim oyuncum. İyi oyuncu ama sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Burada Gomez de oynamadı Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero’yu niye örnek verdim. Her an gidebilecek bir oyuncu o da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken ihtiyacı olan adam ‘gideceğim’ diyorsa bu aykırı.

Başarılı futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili de konuşan Güneş, Cezayirli oyuncunun maç performansını yakalaması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Şenol Güneş, Fransa Ligue 1 takımlarından Lens’te forma giyen Kamerunlu oyuncu Jean Onana ve Ganalı stoper Daniel Amartey arasında Amartey’i tercihi edebileceklerini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Şenol Güneş, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza profilinde bir futbolcu bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

İsmi bir dönem Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Kulübü’ne, kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı yönünde haber vermesi beklenen Redmond ile ilgili konuşan Güneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Redmond, ‘bana hiçbir hoca güven vermedi’ dedi. E ben güven verdim. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. ‘Ben haber vereceğim’ diyor. Geldiği zaman da bu sefer eskisi gibi vermeyeceğim. 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond’ın yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Redmond’ı istemiyorum demek değil, istemek başka teslim olmak başka. Her oyuncu değerli ama kulüp hepsinden önemli. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre.

2 oyuncu transferinde başarılı olamadıklarını aktaran Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı:

Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur. 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık. Kendi oyuncumuzun bir tanesi kendi takımında idmana çıkamıyor. Sakatlığım var diyor, gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa alırım. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa 11’den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur.