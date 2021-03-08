Şenol Güneş: Kadın futboluna artık değer veriliyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadınların futbol oynamasını desteklediğini belirterek, "Hem ruj sürün hem top sürün" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sponsorluk anlaşması için basın mensuplarının karşısına çıktı.

Kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için anlaşmayı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde imzalayan taraflar, önemli mesajlar da verdi.

"HEM RUJ SÜRÜN HEM TOP SÜRÜN"

İlk olarak söz alan Şenol Güneş, "Kadın futboluna artık daha fazla değer veriliyor. Bu değeri de hak ettiklerini düşünüyorum. Hem ruj sürün, hem top sürün. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu konuda büyük bir yatırım yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Bu seçimlerin karşılığını verin. Katılırken şunu istiyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. İş bir simgedir. Ama önünüze çıkabilecek her engeli aşabilecek gücünüzün olduğunu bilin. Zaman zaman haksızlığa uğrasanız bile asla durmayın. Sonunda başaracağınızı göreceksiniz." dedi.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLERİMİZE YER VERMEK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Kadın futboluna verdiğimiz önemi UEFA yakından izlemektedir. Bu konuda farklı planları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunin için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir." ifadelerini kullandı.