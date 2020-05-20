Şenol Güneş maçların başlatılmasını istemiyor Şenol Güneş'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Atilla Gökçe, 67 yaşındaki teknik adamın liglerin başlatılmasına karşı olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar üzerine 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Ancak bazı teknik adamlar, bu düşünceye pek sıcak bakmıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Atilla Gökçe, 67 yaşındaki hocanın alınan karara karşı olduğunu söyledi.

İşte Gökçe'nin yazısının bir bölümü:

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mete Düren, “Koronavirüs karşısında maalesef kulüplerimiz, yöneticilerimiz ve sporcularımız gereken duyarlılığı gösteremedi” diyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in “şimdilik” kaydıyla Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma kararından sonra futbolda pozitif test sonuçları beklenmedik biçimde çoğalıyor. Erzurum'dan İstanbul'a, Kasımpaşa'dan Ankaragücü'ne, oradan Beşiktaş'a kadar.

Haftalar önce “Maçlar başlasın” isteğiyle ödenecek yayın gelirini önemseyerek ısrar eden kulüp sayısı 14'tü. Şu aralar sayı 11'e düştü. Haziran yaklaştıkça mızıldanmalar başladı.

"ŞENOL GÜNEŞ, RIZA ÇALIMBAY VE MEHMET ÖZDİLEK İSTEMİYOR"

İlk itiraz Sivas'tan, Rıza Çalımbay'dan geliyor.. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'e “dönüş”e karşı. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de 8'li vakadan sonra tedirgin. Beşiktaş Başkanı da enfekte olduktan sonra Süper Ligin oynanıp tamamlanmasının çok zor olduğunu söylüyor.



