Şenol Güneş: Rakibe kontra fırsatları verdik İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, "Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi" dedi.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan İstanbulspor maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

"Çok top kaybımız var"

Şenol Güneş, çok top kaybı yaptıklarını ifade etti.

Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi.

"Oyun beklenen şekilde başladı"

Tecrübeli çalıştırıcı, açıklamalarının devamından şunları söyledi:

"Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalıp kontraya çıkmayı düşünüyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Dikine paslar, derine paslar, kenara atılan paslar daha etkili olabilirdi. Şut atamadık, ikiye bir yapamadık, becerili oyuncuları kullanamadık. Ancak, kontrol bizdeydi. Her an gol gelebileceğini hissediyorduk. Duran toptan geldi gol. İkinci yarıda ikinci gol, atılan şutla geldi."

"Rakibe kontra fırsatları verdik"

Güneş, rakibe fırsatlar verdiklerini belirtti.

"Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık. 2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık."

"Rakibin kendine güveni var"

3 puanı hak ettiklerini söyleyen Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı:

"Top kayıplarını azaltan, rakibe baskılı olan, etkili ataklar yapan bir takım olmamız lazım. İyi taraf, 3 puan almaktı. Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik. Rakibin kendine güveni var. İyi pas yapıyor. Çabuk oynuyor. Son 3 haftada bunu iyi yapmışlardı. Kötü takım değiller. Biz Sivas'a kaybettik, İstanbulspor 3 tane attı."

"Rachid'in gelmesi iyi oldu"

Ghezzal hakkında konuşan Güneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rachid'in gelmesi iyi oldu. Tayyip ve Masuaku'nun bir sakatlıkları var. Onları dışarı aldık. Masuaku'da geç kaldık. Tayyip'in durumu milli takımı etkiler mi, bilemiyorum. İnşallah çok önemli çıkmaz. Temennimi budur. Futbol bu. Islak bir zemin. Çok şut atılması gerekiyordu, az şut attık. Denemedik dahi. Şut atınca da goller geldi."

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