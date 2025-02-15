Şenol Güneş: Sonuç kötü oldu bizim için

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın ilk golünü konuk ekip Trabzonspor adına 17. dakikada Simon Banza kaydetti.

İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini ise 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arseniy Batagov kendi ağlarına gönderdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ KÖTÜ OLDU BİZİM İÇİN"

Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için.