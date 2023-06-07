Şenol Güneş: Üçüncülük, beklediğimiz bir sonuç değil Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 38. haftada oynanan son maçlardan biri de Beşiktaş - Konyaspor maçı oldu.

Siyah-beyazlılar sahasında oynadığı maçı 3-3 bitirerek, ligi 3. sırada tamamladı.

"Bizim için 3.'lük beklediğimiz bir sonuç değil, Beşiktaş şampiyonluğa oynar, şampiyon olur"

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düşüncelerini paylaştı.



Güneş şunları söyledi:

"Bizim için 3.'lük beklediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Biz geldiğimizden beri sıralamaya bakamadan en iyi yerde bitireceğimizi söylüyorduk. Kendi sahamızda bu kadar sıcak sevgi gösterisinde bulunan seyircimiz varken kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Oynayacağımız oyun hem üstün olmalı hem de sonuç düşündüğümüz gibi olmalıydı. Bütüne baktığımızda kazanabilirdik ama oyun olarak düşündüğümüzün altında oldu. Hızlı, tempolu, temaslı agresif oynamadık. Rakip bizden daha gayretliydi. Onları kutlamak lazım. Bizim bu eksikliğimizi gözden geçirmemiz lazım. Ligin sonu elinden geleni yaptı oyuncular. Böyle bir final maçı iz bırakarak bitirmemiz lazımdı ama olumsuz anlamda iz oldu. Atiba'nın ayrılması bizi üzmüştü bir de 2 puan bırakarak üzüldük."

Cenk Tosun açıklaması

"Sakatlanan Cenk Tosun'un durumuna bakacağız, iyi görünmüyor. Bizim için kötü bir gün oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk."

"Biz bugün mesafeyi ayarlayamadık"

"Futbol ateş gibidir. Çok sokulursan içine yakar seni, uzaklaştığında da üşürsün, donarsın. Biz bugün mesafeyi ayarlayamadık. Yapacak bir şey yok. Gelecek sene buradaki eksiklerimizi görüp daha iyi bir Beşiktaş yaratıp her maçı kazanan bir takım olmak istiyoruz. Umarım öyle olacaktır."

"Beşiktaş zaten her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüp"