Şenol Güneş: Üst üste 5 beraberlik tuhaf bir durum Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, gol sesinin çıkmadığı Gaziantep deplasmanıyla birlikte 5 maçtır alınan beraberliklerin kendileri için de ender bir durum olduğunu, bunu çözmek için çalıştıklarını belirtti.

İHA

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyet alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Beraberlik serisine dikkat çeken Güneş,

Maç değerlendirmesi yapmaya gerek yok; sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Dönemimizde Beşiktaş maçına 10 kişiyle iyi başladığımızı biliyoruz. Tempomuz da yüksekti. 10 kişi kaldığımızda fiziksel olarak savaştık, fakat bugün ve önceki maçta bu değerler yoktu. Top kullanımı ve hızlı oynama gibi futbolun temel unsurlarında sıkıntılar yaşıyoruz. İşin ilginç yanı, bu durumun farkındayız ve oyuncularla bunu paylaşıyoruz. Maç çıkışında yavaş yavaş pas kayıpları yaptık. Eksiklerimizi tespit etmekte sorun yok, ama çözüm üretmekte zorluk yaşıyoruz

dedi.

"DAHA FAZLA POZİSYON BULMALIYIZ"

Gaziantep FK maçı ile ilgili de konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Sahada ilk 45 dakika iki takım içinde; iyi bir oyun yoktu. Oynanıyor ama izleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna daha heyecan kattık, hız katmaya çalıştık, top kullanmaya çalıştık, bölüm bölüm pozisyon bulduk. En büyük sıkıntımız çok basit hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız var. Hani koşamazsın anladım ama top kayıpları mesela hücuma gideceğiz arkada boşluk var rakibin koşan oyuncusu var atarken kötü atıyoruz. Geride basar tam çıkacağız çıkarken olmayacak şekilde kaybediyoruz, rakip zaten onu yapıyor. Her rakip bunu biliyor, her takıma büyük takımlara karşı da öyledir. Kaybettiğimiz zaman baskı yaparak topu çabuk çevirmemiz gerekirken bunları yapamadık. Bu da oyun akıcılığı ve üstünlüğümüzü tam anlamıyla ortaya koymadı. Çünkü çıkışta top kaybedince geriye koşular yaptık. İkinci yarıdaki bulduğumuz pozisyonlar, oyun adına biraz olumluluk olsa da bizim için yeterli değil. Onun için yine aynı şeyi söylüyorum. Bize bu yakışmıyor, kötü oynadık demeyi doğru bulmuyoruz çünkü artık belli bunlar. Bunları saha sonucunun da vereceği bir moralle düzeltebiliriz ama sonuç gelmese bile o sonucu almak için daha çok istekli ve doğru oynamak durumundayız ki geride duruyoruz doğru topu da kullanmak doğru ama yeterli değil. Zaman zaman etkili olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Durarak yavaş oynarsak rakibin işini kontrol etmiş oluruz. Rakip de yeni oyuncuları fazla olan bir takımdı.

TRABZONSPOR TARİHİNDE AZ OLAN BİR HADİSE

Beş maçta alınan 5 beraberliğin nedenlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şenol Güneş,

Benim dönemimde üç maçta en rahat kazanılması gereken bir maçken maalesef iki puan daha kaybettik. Beşinci maç ortada. Kazanılan bir maç yok. Trabzonspor'un tarihinde belki az olan bir hadise. Mazereti ararsak buluruz tabii ama fiziksel olarak bir takım veya oyuncular istenilen seviyede olmadığı için mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir haftada maç yaptık. İlk maçtaki tempomuz belki büyük bir maçtı onun için de olabilir. Bu maçta yoktu. O maçta oynayıp, bu maçta temposu, aradaki bir maçta oynamayıp oyunda fiziksel hiçbir gücünü görmediğim oyuncular oldu. Bu kötü bizim için. Üst üste maç oynayanlar vardı. Bunlardan anlarım ama hiç oynamayan oyuncularda da bu fiziksel düşüş bize sıkıntı oluşturdu. Çünkü beklenti büyük olduğu için. Mesela bugün maç bittiği zaman tabii ki Antep de üzülüyor. Ama Antep'in üzüntüsü bir beraberlik de olsa bizim için iyiydi diyebilir. Ama bizde hiçbir oyuncu bunu diyemiyor. Oyuncu da onun farkında. Hem oyundan hem sonuçtan memnun değil. Onu görüyorum. Konuştuğu için de daha rahat da söyleyebiliyorum. Ama bu böyle işte durum tespiti yapılıp kenara çekilecek olay değil

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)