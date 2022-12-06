Şenol Güneş'in basın toplantısında eğlenceli anlar

Antalya'ya giden Beşiktaş, kamp hazırlıklarına başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, istediği oyuncunun Neymar olduğunu açıklayarak gazetecileri güldürdü.

Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı 16 Aralık Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yaparak değerlendirecek.

Siyah-beyazlı ekip bu kapsamda dün Antalya'ya uçtu.

İzinli ve sakat oyuncular dışında kampa başlayan Beşiktaş, bu sabah ilk antrenmanını yaptı.

Verdiği cevapla güldürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, transferle ilgili de konuştu.

Transferle ilgili soruyu esprili bir dille yanıtlayan Güneş, verdiği cevapla gazetecileri güldürdü.

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"İsim istiyorsanız Neymar'ı isterim; Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım"

Şenol Güneş konuya ilişkin, "Eldeki oyuncularım ile şimdilik devam edeceğim. Transfer döneminde hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan bir oyuncuya talep gelir ve satıp onun yerine daha iyi oyuncular alabiliriz. İsim istiyorsanız; Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz (Gülerek)" açıklamasında bulundu.