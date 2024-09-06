Şenol Güneş'in yeni ekibi belli oldu Şenol Güneş, Trabzonspor'un yeni hocası olarak göreve başlayan Şenol Güneş, ekibini belirledi.

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, göreve gelmesinin ardından ekibini oluşturmaya başladı.

Şenol Güneş, şehre ayak basar basmaz teknik ekibini belirleme sürecine girdi. İlk olarak, daha önce 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

Çimşir, teklifi memnuniyetle kabul ederek, dört sezonluk bir aranın ardından yeniden Trabzonspor'a döndü.

ŞEREF ÇİÇEK'İ EKİBİNE ALDI

Güneş'in yanında yer alacak bir diğer isim ise uzun süredir birlikte çalıştığı ve güvendiği Şeref Çiçek oldu. Çiçek de görevine başladı ve teknik ekibin önemli bir parçası olarak çalışmalara katıldı.