Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Tirana'yı 3-1 yenerek avantajı kapan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu" ifadelerini kullandı.

"Gelecek oyuncular rekabete girecek"

Şenol Güneş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

2-0'dan sonra 2-1'e gelmek, iyi olmadı. Biz 3. golü bulmak istiyorduk. Biraz tempo düştü, bunu da doğal karşılıyorum. Biz takım olarak oynamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bunu biliyor. Girenlerin hepsi de katkı yapmaya çalıştı. Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç de değişiklik yapmayabilirdik, 3 tane yaptık. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek. Biz takım halinde mücadele ediyoruz. Herkesin emeği var. Semih'in golüne sevindim çünkü yetenekleri var, tabi eksikleri de var. Şans bulunca görevini yapıyor. Yeni alacağımız oyuncuların onu da etkilememesi için çalışacağız. Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Güzel bir ortam var. Bunu oyun kalitesi olarak göstermek istiyoruz.

Şenol Güneş'ten transfer açıklamaları