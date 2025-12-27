Serdal Adalı'dan 'istifa' mesajlarına yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda düzenleniyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleşen toplantıda kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİN GERİSİNDE KALDIĞIMIZ SÜREÇLER YAŞADIK"

Adalı, sözlerine şöyle başladı:

Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"MALİ YAPIMIZI KİŞİLERİN İNİSİYATİFİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Yeni dönem hakkında konuşan Serdal Adalı, şunları dedi:

Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

"KOLTUKTAN TEK BİR AÇIK BIRAKMADAN KALKACAĞIZ"

Söz veren Adalı, şu sözleri sarf etti:

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum.

"GELEN YÖNETİM 2 YILDA YAPACAĞINI YAPSIN"

Yönetim süresini 2 yıla indirmek istediklerini belirten Adalı, şöyle konuştu:

Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin.

"GÖREVDEN KAÇANLARIN ENKAZINI KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Enkaz kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Serdal Adalı, şunları dedi:

Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var!

"BEŞİKTAŞ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını belirten Adalı, şöyle konuştu:

Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!

"SUNİ GÜNDEMLERE, OPERASYONLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının yüzde 68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonla izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur.

"BEŞİKTAŞ HOCA DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÇOK ZAMAN KAYBETTİ"

Beşiktaş'ın zaman kaybettiğini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz.

"SPOR OPERASYONLARINDA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Tesisleşme hakkında konuşan Adalı, şunları dedi:

Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır. Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı.

"DÖNÜŞÜM SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ"

Dönüşüm sürecini yürüttüklerini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz. Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak.

"AMACIMIZ SEBA RUHUNU, GELECEK NESİLLERE HİSSETTİRMEK"

Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik. Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim.

"BEŞİKTAŞ'IN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞININ TEMİNATIDIR!"

Dikilitaş hakkında konuşan Adalı, şöyle konuştu:

Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır! Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi arttırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. İyi şekilde ilerliyoruz, Bakanlarla ile bir araya geldik ve imzalar atıldı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Serdal Adalı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.

"PROJEMİZ DEVLET GÜVENCESİ ALTINA ALINDI"

Proje ile ilgili bilgi veren Adalı, şu açıklamayı yaptı:

Emlak Konut ile protokol yapıldı, böylece projemiz devlet güvencesi altına alındı. Belediye ile proje onay süreci devam ediyor. Ruhsat işleri de hızla ilerliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Projeye engel kalmadı. Masada iki proje modeli var. En uygununu seçerek uygulamaya geçeceğiz. Dikilitaş ile ilgili her şeyin en doğru şekilde paylaşılacağı web portalı da hayata geçireceğiz. Bu projede en önemli şey şeffaflık ve camiada kimsenin aklında soru işareti kalmasın istiyoruz. Kolay süreç değil, gerçekten zorluklar var. Biz zoru kolaya çevirmek için buradayız. Aklımızı, gücümüzü ve vizyonumuzu ortaya koyarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz.

"GİDİŞATI YUKARILARA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Adalı, şunları dedi:

Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz.

"TOPLAMDA 9 MİLYON EURO KAZANDIK"

Yaptıkları transferler hakkında Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık.

"İKİ OYUNCUMUZA DA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kadro dışı kalan Necip Uysal ve Mert Günok hakkında Adalı, şöyle konuştu:

Necip Uysal ve Mert Günok'un kadroda olmayacakları kendilerine bildirildi. İki oyuncumuza da teşekkür ederiz.

"BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRMAYI SEÇTİK"

Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fulya'dan daha fazla zarar etme için başka firma ile anlaşma yoluna gittik. MHS Gayrimenkul ile anlaştık. 44 Milyon TL'lik kira borcu, faizleri ile birlikte 88 Milyon TL olarak tahsil edildi. Aşçıoğlu'ndan alacakları yeni firmadan tahsil ettik ve devir gerçekleşti. Kulübün her kuruşu alındı, taşınmazın üstündeki işgal son buldu. Yıllarca sürecek mahkeme süreci yerine Beşiktaş'a para kazandırmayı seçtik. Bazı çevrelerdeki hülle iddiası da gerçek değil. MHS Gayrimenkul'un eski firma ile alakası yok.

"YENİDEN BİR EKOL HALİNE GELDİK"

Basketbol hakkında konuşan Adalı, şu sözleri sarf etti:

Basketbolda yeniden bir ekol haline geldik. Parkede son drece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ligde namağlup gidiyoruz ve Avrupa'da kupa umudumuzu sürdürüyoruz. EuroLeague'de kalıcı bir marka olmak istiyoruz.

"KULÜBÜMÜZ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Hentbol ile ilgili olarak Adalı, şöyle konuştu:

Hentbol bir diğer gururumuz... Tarihi namağlup şampiyonlukla üstünlüğünü ilan eden kulübümüz göğsümüzü kabarttı. Bireysel branşlarda kazandığı uluslararası madalyalar ve kırdığı rekorlarla dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu da sahaya yansıttık. Her branşta kürsüyü hedefleyen başarı grafiği, kulübün güçlü kurumsal hafızasının ve altyapıya dayalı madalya fabrikası stratejisinin bir sonucudur.

"TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI!"

Hakem hataları hakkında Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını aştı! Biz, hakemden bile gol yediğimizi gördük. 40 yıldır haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Basketbolda da çifte standart uygulanmaya başlandı!

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Pes etmeyeceklerini söyleyen Serdal Adalı, şu açıklamayı yaptı:

Haklı eleştirileri yapan hocamız ve yöneticilerimize orantısızız ceza en somut örneklerdir! İhtar yerine en ağır para cezaları, bu tutumun yansımasıdır! Emeğimizi, masa başındaki yaptırımlara teslim etmeyeceğiz! Asla pes etmeyeceğiz.

"SİSTEMİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞININ SİNYALLERİNİ VERİYOR"

Adalı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Geçtiğimiz seneden farklı olarak ruhu olan ve mücadele eden bir takımımız var.

"GÖREV SÜREMİN 3'TE 1'İ CEZA İLE GEÇTİ"

Çözüm önerileri sunduğunu söyleyen Serdal Adalı, şunları dedi:

TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur! Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim! Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!

"YILI ŞANIMIZA YAKIŞIR DERBİ GALİBİYETİ İLE UĞURLADIK"

Adalı ayrıca şöyle konuştu: