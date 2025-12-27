17 yıllık kariyer! Beşiktaş'tan bir Necip Uysal geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'dan devre arasında takım bulmalarını istemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtilmişti.

Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Futbol akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana futbol A takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR NECİP GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ta bir dönem resmen sona eriyor.

17 yıldır siyah-beyazlı kulüpte yer alan ve profesyonel kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren Necip Uysal takımdan ayrılıyor.

YILDIRIM BOSNA ALTYAPISINDA FUTBOLA BAŞLADI

Futbol kariyerine 13 yaşındayken Yıldırım Bosna altyapısında başlayan Necip, 4 yıl kırmızı-beyazlılarda forma giydi ve 2008'de Beşiktaş'a transfer oldu.

1.5 yıl siyah-beyazlıların altyapısında yeteneklerini sergileyen Necip Uysal, 2009-2010 sezonun başında Beşiktaş A Takımı'nın kadrosuna girdi.

BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇINA 2009 YILINDA ÇIKTI

Birçok bölgede görev yapabilen Necip, Eskişehirspor ile 24 Ekim 2009 tarihinde deplasmanda oynanan Süper Lig maçında sahaya ilk kez adım attı.

Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren müsabakanın 90. dakikasında Nihat Kahveci yerine oyuna giren Necip 466 maçlık siyah-beyazlı serüvene resmen başlamış oldu.

SON MAÇI KAYSERİSPOR'A KARŞI

34 yaşındaki isim, son maçına ise 24 Eylül 2025 tarihinde çıktı.

Necip, Beşiktaş'ın Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği lig maçının 80. dakikasında Jonas Svensson yerine oyuna dahil oldu.

OYNADIĞI MEVKİLER

A Takım'da 16 yıl geçiren kaptan, bu süreçte birçok farklı bölgede görev aldı.

205 kez sahaya ön libero olarak çıkan Necip, 123 kez stoper olarak oynadı.

62 kez sağ bek bölgesinde forma giyen deneyimli isim, 30 maçta merkez orta saha olarak mücadele etti.

Orta sahanın sol bölgesinde 8 karşılaşmaya çıkan Necip, 3 kez de sol bek olarak formasını terletti.

466 MAÇTA 6 GOL ATTI

Beşiktaş formasını 466 kez giyen Necip, 6 kez ağları sarsmayı başardı. Necip Uysal, siyah-beyazlı kariyerine 19 da asist sığdırdı.

Necip, Beşiktaş'ta ilk golünü 31 Ekim 2010 tarihinde ligde oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren Sivasspor maçında attı.

Deneyimli oyuncunun son golü ise 29 Kasım 2020 tarihinde geldi.

Necip, Fenerbahçe karşısında deplasmanda alınan 4-3'lük galibiyette sahneye çıkmış ve golünü kaydetmişti.

9 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden Necip, siyah-beyazlılarda 82 kez sarı kart gördü.

Kaptan, geride kalan maçlarda ise 9 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

KAZANDIĞI KUPALAR

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşadı.

Necip ilk olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. Necip, son zaferini ise 2024-2025 sezonun başında Süper Kupa ile yaşadı.

3 Süper Lig:

2015-2016

2016-2017

2020-2021

3 Türkiye Kupası:

2010-2011

2020-2021

2023-2024

2 Süper Kupa:

2021-2022

2024-2025