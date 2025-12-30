Serdal Adalı: Fırsatlarla dolu yepyeni bir yıl var

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları’nın Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilen yeni yıl töreninde BJK-Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, idari personeli, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Organizasyonda Başkan Serdal Adalı'ya siyah-beyazlı camianın genel sekreteri Uğur Fora da eşlik etti.

"FIRSATLARLA DOLU YEPYENİ BİR YIL VAR"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Adalı, şunları söyledi:

Bugün burada sizlerle bir arada olmak, benim için sıradan bir ziyaretin çok ötesinde. Büyük bir gurur ve tarif edilemez bir mutluluk kaynağı. Şu an karşımdaki bu pırıl pırıl gözlere baktığımda; sadece bugünü değil, hayal ettiğimiz o aydınlık geleceği görüyorum. Ülkesine ve camiasına hizmet etmeyi hayatının merkezine koymuş biri için; Beşiktaş vizyonuyla harmanlanmış, Atatürk ilkelerine bağlı, sorumluluk sahibi ve çalışkan bir gençliğin yetiştiğini görmekten daha büyük bir ödül olamaz.



Sevgili gençler, sizler Türkiye’nin sadece yarını değil, bugün sahip olduğu en büyük güçsünüz. Dünyayı okuyan, sorgulayan, üreten ve asla pes etmeyen o irade tam burada. Hissedebiliyorum. Unutmayın ki burada; Büyük Atatürk’ün rehberliğinde, Beşiktaş ve Kabataş’ın ortak ruhuyla yetişiyorsunuz.



Beşiktaş demek, iyi insan olmayı pusula edinmektir. Ortak değerler etrafında kenetlenmek, her koşulda gençliğe güvenmek ve Cumhuriyet değerlerini baş tacı etmektir. Bizim en büyük temennimiz; sizin hayatta Beşiktaş’ın örnek ahlakıyla, başarılı birer birey olarak ilerlemenizdir. Sizlerden tek isteğimiz; yeteneklerinizi, burada aldığınız nitelikli eğitimi ve Beşiktaş kültürünü her zaman yüreğinizde taşımanızdır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözleri, hayat yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatsın ve size her daim güç versin. Şimdi önümüzde emin adımlarla yürüyeceğiniz, fırsatlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2026 yılına girerken her biriniz için en büyük dileğim; sağlığınız ve mutluluğunuzla birlikte o 'yorulmama' azminizi asla kaybetmemenizdir.



Kendinize inandığınız, 'Gelecek benim ve ben yaparım' dediğiniz bir yıl olsun. Şunu da bilmenizi isterim ki; her ne kadar buraya çok sık gelemiyor olsam da yüreğim her zaman sizlerle. Dünyada başka hiçbir milletin sahip olamadığı bir liderin fikirlerine, büyük Beşiktaş ailesinin o koruyucu kanatlarına ve her zaman yanınızda olan Serdal ağabeyinize sahip olduğunuzu asla unutmayın.