Serdal Adalı yabancı hakem talebiyle ilgili konuştu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da aynı talep gelmişti.

Özellikle Beşiktaş cephesi, Galatasaray ile oynanacak derbi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem talebinde bulundu.

TFF konuyla ilgili henüz bir karar vermemişken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

YABANCI HAKEM TALEBİYLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Adalı, Beşiktaş Kartalları Derneği'nin iftarında yabancı hakem taleplerini yineledi.

Bilindiği üzere Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından Slavko Vincic kararını değerlendiren Adalı, "Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek isteriz." demişti.

"TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'YLA GÖRÜŞECEĞİM"

Adalı bu kez, 29 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçı için, "Derbiye kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız derbi, ligin en önemli maçı. Yabancı hakem isteğimiz için TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapacağım. Sanırım yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zorlu koşullarda olduğunu ancak camianın gücüyle birlikte bu sıkıntıları atlatacaklarına da vurgu yaptı.