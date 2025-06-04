Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendirmek ve kulübün gündemine dair Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu toplantıda ise geçtiğimiz haftalarda adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında Adalı'ya bir soru soruldu.

Adalı, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun transferi ile ilgili gelen soruya esprili bir yanıt verdi.

"MESSI'Yİ DE ALACAĞIM"

Gelen soru karşısında gülen Adalı, "Messi'yi de alacağım, şurada soldaki kalenin altında petrol buldum." ifadelerini kullandı.