Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Beşiktaş'a dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Adalı, kendisinden önceki başkan Hasan Arat için olay ifadeler kullandı.

"ORMAN'A LAF YETİŞTİREBİLECEK TEK KİŞİ VAR, O DA ORTALARDA YOK"

Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman arasındaki atışmaya değinen Adalı, "Ahmet Nur Çebi başkan yanlış şeyde. Fikret Orman’a laf yetiştirmenin imkanı var mı ya? Orman’a laf yetiştirecek adam bir kişi, o da ortalarda yok." ifadelerini kullandı.

Üstü kapalı şekilde Orman'a laf yetiştirebilecek tek kişinin Hasan Arat olduğunu söyleyen Adalı'ya, Işık'tan "Nerede sahiden Hasan Arat?" sorusu geldi.

Basında çıkan haberlerden takip ettiğini belirten Adalı, "Ben de olimpiyat komitesindeki haberlerden biliyorum yurt dışında olduğunu." dedi.

"YERİNDE OLSAM İNTİHAR EDERDİM"

Işık, bu kez de Serdal Adalı'ya, "Bu kadar büyük iddialar var konu savcılığa gitmiş size hiçbir şey söylemedi mi? Siz olsaydınız aynı durumda ne yapardınız?" diye sordu.

O esnada Başkan Adalı'dan, 'Hasan Arat'ın yerinde olsam intihar ederdim.' ifadesi geldi.

Adalı, konuyla ilgili şunları söyledi: