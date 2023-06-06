Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'u eleştirdi: Kendi şirketini böyle yönettirmezler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gelen eleştiriler her geçen gün artarken, ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler de olaya başka bir perspektiften baktı.

Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamayarak hasretini 9 seneye çıkarırken Başkan Ali Koç'a da büyük eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler de Vole'de yaptığı açıklamalarda, yönetime büyük eleştirilerde bulundu.

"Bir tane tamamlanmış projesi yok"

Çelikler, Ali Koç'un hiçbir projesini bitirmediğini söyleyerek sözlerinde de durmadığını savundu.

Ali Koç’un başlayıp da bitirdiği bir tane proje yok! Mohikan Ol ne oldu? Dijital dönüşüm projesi ne oldu? Türkiye’deki pilot takım ne oldu? Almanya’daki pilot takım ne oldu? Altınordu’nun bir kısmının alınması ne oldu? Altyapı tesislerinin tek bir yerde toplanması ne oldu? Fenerbahçe’ye yeni araziler kazandırılması ne oldu? Stadın genişletilmesi projesi n'oldu? Başarısızlığı falan geçtim artık, daha bir tane tamamlanmış projesi yok!

"Bir insan bir kez dolandırılır"