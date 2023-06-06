Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'u eleştirdi: Kendi şirketini böyle yönettirmezler

Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamayarak hasretini 9 seneye çıkarırken Başkan Ali Koç'a da büyük eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler de Vole'de yaptığı açıklamalarda, yönetime büyük eleştirilerde bulundu.
"Bir tane tamamlanmış projesi yok"
Çelikler, Ali Koç'un hiçbir projesini bitirmediğini söyleyerek sözlerinde de durmadığını savundu.
Ali Koç’un başlayıp da bitirdiği bir tane proje yok! Mohikan Ol ne oldu? Dijital dönüşüm projesi ne oldu? Türkiye’deki pilot takım ne oldu? Almanya’daki pilot takım ne oldu? Altınordu’nun bir kısmının alınması ne oldu? Altyapı tesislerinin tek bir yerde toplanması ne oldu? Fenerbahçe’ye yeni araziler kazandırılması ne oldu? Stadın genişletilmesi projesi n'oldu? Başarısızlığı falan geçtim artık, daha bir tane tamamlanmış projesi yok!
"Bir insan bir kez dolandırılır"
Müptela Marco Fabian’ı getirttiniz, dizi olmayan Jack Wilshere’i İstanbul’a getirttin, çamur güreşinden çıkıp futbolu bırakacak olan Adil Rami’yi buraya getirdin. Kardeşim insan bir kez dolandırılır. Sonraki dolandırılmalar tercihtir. Üçüncü sene Danny Rose alınıyordu, tepki olunca uçaktan indirdiler adamı. Adam alkolikti! İnsan bir şeyler öğrenir ya! Futbolu geç, başarısızlıkları falan geç, hiç kimse sana ulaşamıyor Ali Koç! Sen kulüp mü yönetiyorsun, kendi şirketini mi? Kendi şirketini de böyle yönettirmezler sana! Zaten yönettirmedikleri için Fenerbahçe’yi böyle yönetiyorsun. Babanın şirketlerini böyle yönetemeyip Fenerbahçe’yi böyle yönetebileceğini zannetmemelisin.