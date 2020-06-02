Serdar Ali Çelikler: Novak, F.Bahçe'ye imzayı attı Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Filip Novak'ın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını söyledi.

2018 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın, bordo-mavili takımla anlaşması sezon sonu sona erecek.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği bilinen 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, açıklamalarda bulundu.

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertlilerin Novak ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Çelikler, "Öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe, Novak ile yıllık 1.9 milyon euro garanti ücret, 2+1 senelik anlaşma sağlamış. Bazı iddialara göre ayrıca imza parası da ödenecek.... Trabzonspor'un teklifi ise toplam paket 1.5 milyon euroymuş... Novak, Fener'e imzayı atmış." ifadelerini kullandı.

79 MAÇTA 14 GOL

Bordo-mavili formayı giymeye başladığından beri 79 karşılaşmada görev alan Filip Novak; takımına şu ana kadar 14 gol, 3 asistlik katkı sağladı.