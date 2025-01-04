Serdar Aziz'in Fenerbahçe'deki son durumu

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Sezon başında Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte gözden çıkarılan Serdar Aziz'in son durumu netleşti.

Hiçbir takıma imza atmayan ve sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan milli futbolcu kendisini için verilecek karara göre hareket edecek.

KARARI BEKLİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor.

GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Haberde, Serdar'ı isteyen ve temsilcisine ulaşan kulüpler olduğu ancak oyuncu tarafının an itibarıyla hiçbirisine geri dönüş yapmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 135 MAÇA ÇIKTI

31 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray'da ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayı 135 kez giydi.

200 bin euro piyasa değeri bulunan tecrübeli savunmacı, bu maçlarda 11 gol ve 6 asistle mücadele etti.