Serdar Dursun üç puanı göbek atarak kutladı

Kocaelispor, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederken, maçın tek golünü kaydeden Serdar Dursun karşılaşmanın ardından sahada dakikalarca çiftetelli oynadı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 08:51
  • Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi.
  • Maç sonunda oyuncular galibiyeti tribünlerle kutladı.
  • Serdar Dursun sahada çiftetelli oynayarak sevinci uzattı.

Süper Lig’in 14. haftasının açılış maçında Kocaelispor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği’ni Serdar Dursun’un ilk yarıda attığı golle maçı 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-siyahlılar galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Maçın ardından tribünlere giderek birbirini kutlayan oyuncular ardından soyunma odasına yöneldi.

GALİBİYETİ KUTLADI

Takımın tek golünü kaydeden Serdar Dursun ise sahada kalarak çiftetelli müziği eşliğinde bir süre daha oynadı.

