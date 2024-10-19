Serdar Dursun'dan Galatasaray maçındaki pozisyon açıklaması

Haber Merkezi

Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfermarkt'a röportaj veren Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından neden Alanyaspor'u tercih ettiği ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ OLAY TAMAMEN ŞANS ESERİ"

Galatasaray maçındaki pozisyonla ilgili eleştirilen Dursun şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük maçındaki olay tamamen şans eseri gerçekleşti. Ofsaytta olup olmadığımı anlayabileceğim bir pozisyonda değildim. Kıl payı bir adımlık bir durumdu ve maalesef suç bana yüklendi.

Bu sezon da Alanyaspor'la benzer bir durum yaşandı. Sanchez'in arkasına çok iyi bir şekilde deplase olmuştum, ancak topa vurmadan önce zeminden sekip kaval kemiğime çarparak dışarı gitti. Top sekmeseydi rahatlıkla kaleye girecekti ama zeminin azizliğine uğradım.

"GOL OLSA BİLE VAR'DAN DÖNECEKTİ"

Yine de, gol olsa bile yüzde yüz VAR'dan dönecekti, çünkü bizim oyuncumuz Lopez, öncesinde Jakobs'un ayağına basıyordu. Hakem de zaten o pozisyonu bekliyordu; gol olsa iptal edecekti. Karagümrük maçındaki dokunuşumla Galatasaray'a yardımcı olduğum söyleniyordu, ama Alanya maçındaki gol olsa zaten VAR'dan dönecekti... Demek ki bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak. (Gülerek)"

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)