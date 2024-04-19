Serdar Topraktepe: Hedefimiz Türkiye Kupası Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü maçı sonra yaptığı açıklamalarda hedeflerinde Türkiye Kupası'nın olduğunu belirtti.

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Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü karşısındaki galibiyet sonrası konuştu.

"Galibiyet için sevinçliyiz"

Topraktepe, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz" dedi.

Takımda geçmişteki maçlara göre neyin değiştiği sorusuna cevap veren Serdar Topraktepe, "Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün." diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye Kupası"

Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi sorulan Serdar Topraktepe, "Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

Ankaragücü ile Beşiktaş 23 Nisan Salı günü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında başkentte kozlarını paylaşacak.

Ligde ise gelecek hafta Beşiktaş derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bu müsabaka 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.