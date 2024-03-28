Serge Aurier'nin sahalara döneceği tarih Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ancak henüz forma giyemeyen Serge Aurier'nin, sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'in yerine transfer edilen Serge Aurier, henüz forma şansı bulamadı.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan sakat dönüş yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'tan transfer ettikleri Aurier'i, ligin bitimine yaklaşmasına rağmen henüz sahaya sürmedi.

Oyuncunun idmanlara başladığı bildirilirken oynamayı hedeflediği maç da belli oldu.

Alanya maçında sahada olmayı istiyor

Aurier'nin, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyeceği, ancak Alanyaspor karşısında sahada olacağı belirtildi.

Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aurier'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.