Az Önce Konuştum programına konuk olan Sergen Yalçın, Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler için, "Gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu, inşallah beni geçer." dedi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, TV100'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler hakkında yorumlarda bulunan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu"

"Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bir aksilik olmazsa bence çok büyük oyuncu olur Arda Güler, Avrupa'ya gider. Arda Güler, yıldız oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama bu öyle değil. İnşallah bozulmaz, sağlam gider. Avrupa'da büyük işler yapabilir. Hocası her gün onunla beraber, bizden daha iyi bilir. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Antrenmanını, maçını, yemeğini, fizik gücünü görüyor."

Sergen Yalçın: Arda Güler gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu - Video







"İnşallah beni geçer, geçsin"

"Arda Güler, inşallah beni geçer, geçsin. Çok daha büyük bir futbolcu olsun. İzlemenin zevkini yaşayalım. Son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. Arda Güler inşallah 1-2 sene sonra Avrupa'ya, Real Madrid'e gider. Ülkemizi temsil eder. Hepimiz gurur duyarız. Ben böyle olmasını isterim."