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    Sergen Yalçın, Atiba'yı örnek gösterdi

    Sergen Yalçın, Atiba'yı örnek gösterdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından oyuncularını sert bir dille eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 11:57
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    Sergen Yalçın, Atiba'yı örnek gösterdi

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, özellikle ilk yarıda oynadığı ruhsuz futbolla taraftarına saç baş yoldurtmuştu.

    Maçtan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda sahanın en iyisi 37 yaşındaki Atiba'ydı.

    Kanadalı oyuncu, bu hafta oynanan tüm maçlara bakıldığında, rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu.

    "ATİBA'DAN UTANIN"

    Karşılaşmanın ardından öğrencileriyle bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuyu örnek gösterek, "Bu istatistiklere bakın ve utanın" dediği belirtildi.

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