Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın futbol takımına 50 milyon euro kar ettirirdim

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 kaybettiği maçtan sonra siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın?" sorusu üzerine yorumunda, “Beşiktaş Futbol takımına bir reçete yazayım. Bedava yazayım hatta. Bana dışarıdan danışmanlık yap, kadro mühendisliği yap deselerdi yapardım. Bedavaya yapardım yani. Bu kulübü en az 50-100 milyon kâr ettirirdim bunun üzerinden yani. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum.” dedi.

"YANILMA İHTİMALİM YÜZDE 1"

Sergen Yalçın, Beşiktaş için yapılması gereken ilk iş olarak, "Beşiktaş'ın bir tadilata girmesi gerekiyor. Nokta transfer yapacağız dediler ya mesela, yapmayın. Şu anda yapmayın. Bu takım kötü bir takım değil. Bu takım galibiyetlerle başladı, Galatasaray'ı 5-0 yendi. Demek yanlış giden bir şeyler var. Kadro mühendisliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm oyuncu da yanılma ihtimalimin yüzde 1 olduğunu düşünüyorum. Bizim hayatımız buradan gelmiş." sözlerini sarf etti.