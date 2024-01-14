Sergen Yalçın: Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1'lik eşitlikle sona eren Trabzonspor maçının ardından "Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu. Üç maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma fırsatımız olmadı" dedi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Antalya Stadı'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi takım 68. dakikada Sagiv Jehezkel ile eşitlik sağladı.

Trabzonspor puanını 37, Antalyaspor ise 29 yaptı.

"Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Yalçın, kazanmak adına futbolcularının sürekli pozisyon ürettiğini anlattı.

Yalçın, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu. Üç maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma fırsatımız olmadı. Daha çok maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş çok daha iyi oyunlar oynayarak, iyi sonuçlar almayı arzuluyoruz.

Pendikspor maçı yorumu

Yoğun maç periyodunun futbolcuları zorladığına değinen Sergen Yalçın, 17 Ocak Çarşamba günü Türkiye Kupası 5. turunda Pendikspor ile oynayacakları maçı kazanmaları durumunda kupa ile ilgili bir planlama yapabileceklerini sözlerine ekledi.