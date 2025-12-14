Sergen Yalçın: Bugün bir tiyatro vardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ ÖYLE BİR OYUN DEĞİL..."

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil.

"FUTBOL DEĞİL TİYATRO BU!"

Yalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün.

"RAKİP BİLE ŞAŞIRDI"

Sergen Yalçın ayrıca, şu sözleri sarf etti: