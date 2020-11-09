Sergen Yalçın defans oyuncularıyla görüşecek

Sergen Yalçın, milli arada Vida, Welinton, Montero ve Erdoğan'la özel görüşmeler yaparak defans hatalarını minimuma indirmeyi hedefliyor.

8 haftası geride kalan ligde 10 puanla 11. sırada yer alan Beşiktaş'ta, gündemin 1. maddesi defans hataları.

12 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan siyah-beyazlılarda savunma oyuncularının yaptığı bireysel hatalar, teknik heyetin canını sıkıyor.

DEFANS OYUNCULARINA TERAPİ

Son olarak oynanan Gaziantep maçında yenilen goller, teknik direktör Sergen Yalçın'ı iyice çileden çıkardı.

Milli arada Welinton, Montero, Erdoğan ve kalecilerle özel olarak görüşüp terapi uygulayacak olan 48 yaşındaki teknik adam, milli takım kampında bulunan Vida'yla ise döndükten sonra ilgilenecek.

27 ŞUTUN 12'Sİ GOL OLDU

Kalesine gelen 27 isabetli şutta 12 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda yüzde 44 ile Süper Lig'de ilk sırada yer aldı.