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    Sergen Yalçın: Genç oyuncularımız hata yaparak öğrenecek

    Sergen Yalçın: Genç oyuncularımız hata yaparak öğrenecek

    Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybettikleri Kayserispor mücadelesinde genç oyuncularının hata yapmasının doğal olduğunu, bunları zamanla telafi edecedklerini belirtti.
    • AA
    • 07.07.2020 - 00:23
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    Sergen Yalçın: Genç oyuncularımız hata yaparak öğrenecek #1

    Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'a 3-1 yenildi.

    "HATA YAPARAK ÖĞRENECEKLER"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalrda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, genç oyuncularla ilgili "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Ama böyle öğrenecekler" diyerek, "Özellikle pandemiden sonra dönüşler kolay değil. Tabii ki bu tür maçlar olacak. Almak istediğimiz bölgeler, oyuncular var. Bu değişim nasıl olacak? Kontratlı, gelmesi gereken, kiralık oyuncularımız var. Zor bir sürecin içindeyiz." şeklinde konuştu.

    Sergen Yalçın: Genç oyuncularımız hata yaparak öğrenecek #2

    Sergen Yalçın: Genç oyuncularımız hata yaparak öğrenecek #3

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