Sergen Yalçın: Kendini sahada göstermeyeni ne yapayım

Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, futbolcularını uyardı.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek Avrupa iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak, 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakibe karşı kazandıklarını, bu yüzden böyle bir oyunu değerlendirmenin pek de doğru olmayacağını belirtirken, oyuncularını da uyardı:

"SAHADA KENDİNİ GÖSTERMEYEN OYUNCUYU NE YAPAYIM"

"Oyuncular sorumluluk alıp özelliklerini sahaya yansıttığında maç kazanmak bizim için daha kolay oluyor. Sahada yeteneğini göstermedikten sonra dışarıdaki yeteneğini ben ne yapayım? Sahada bir şey yapmadıktan sonra dışarıda yetenekli olmanın anlamı yok. Herkes Diaby, Lens, N'Koudou'dan bu şekilde yeteneklerini göstermesini bekliyor zaten. Pandemi sonrası güzel çalıştılar."







