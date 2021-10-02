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    Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

    Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

    Beşiktaş-Sivasspor maçının 43. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 20:10
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İlk yarım saat golsüz geçerken, 32. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, takımını 1-0 öne geçirdi.

    Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeriye yapılan ortaya gelişine nefis bir vole vuruş yapan Güven Yalçın topu ağlara gönderdi.

    SERGEN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Sergen Yalçın kırmızı kart gördü #1

    "BEN KESİN ATILIRIM"

    Daha önce katıldığı bir programda Sergen Yalçın yapıtğı açıklamada, Jaap Uilenberg'in kendisiyle ilgili hakemleri yönlendirdiğini söyleyerek, "Ben kesin atılırım. 3-5 maç içinde kesin atarlar beni. Hiç şüphem yok!" ifadelerini kullanmıştı.

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    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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