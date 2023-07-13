Sergen Yalçın minik yeğeniyle poz verdi Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yeğeni ile birlikte vakit geçirdiği anı paylaştı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve siyah-beyazlı ekipte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, yaklaşık 2 sezondur takım çalıştırmıyor.

Geçtiğimiz günlerde adı sık sık Fenerbahçe ve Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anılan 50 yaşındaki teknik adam, görüşmelere gerçekleştirse de takım çalıştırmama kararı almıştı.

Yeğeniyle paylaşım yaptı

Yalçın, bu dönemde ise yeğeniyle vakit geçirerek harcıyor. Kız kardeşinin çocuğuyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sergen Yalçın, bir fotoğraf daha yayınladı.

Kafasına taktığı taçla yeğeni ile birlikte poz veren başarılı teknik adamın bu gönderisi sosyal medyada beğeni topladı.