Sergen Yalçın: Futbol sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARA TEŞEKKÜRLER"

Sergen Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara.

"BUNLAR GÜZEL ŞEYLER"

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler...

"OYUNSAL OLARAK EKSİĞİMİZ VAR"

Eksikleri olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz.

"SADECE BİR MAÇ"

Sadece 1 maç kazandıklarını söyleyen Yalçın, şunları dedi:

Bugünkü maçın, 15 gün önceki Alanya maçıyla çok alakası yoktu. Çok farklı bir mücadele, arzu vardı. O maç oyuncu eksiğimiz, sıkıntılarımız vardı. Bugün onları biraz daha giderdik. Mücadele, istek, kazanma arzusu kabul edilebilir seviyedeydi. Kazanıp moral bulmamız lazım. Daha isteyerek, mutlu çalışalım. Onun için kazanmak lazım. Ancak, sadece bir maç kazandık.

CERNY-CENGİZ

Yalçın ayrıca şöyle konuştu:

Oyuncuları gol atsın maç kazandırsın diye alıyoruz zaten. Bunu söyleyeyim kısaca...

"ÇOK ZOR BİR OYUN OLDU"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, şu şekilde konuştu:

Çok zor bir oyun oldu. Zaten bunu bekliyorduk. Çok yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor, kolay değil. Bugün itibariyle kabul edilebilir bir mücadele vardı. Olumlu olan çok şey var. Olumsuzlukları da kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi de görmek zorundayız. Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız.

"OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Taraftardan sabır talep eden Yalçın, şunları kaydetti:

Oyuncuların isteği, arzusu, savaşmaları taraftarıyla bütünleşmesi çok olumluydu. Bana göre sezonun en iyi oyunuydu. Önceki maçlar çok sağlıklı geçmedi. Eksiklerimiz tabii ki var. Önümüzde bunları telafi edecek zamanımız da var. Bu zaman zarfında bunları düzeltmeye çalışacağız. Biraz zaman vermek lazım. Taraftarın sabırlı olması gerekecek. Oyuncular o ruhu kazanmaya başladı. O ruh bugün oyuncularda vardı. Belki oyun sıkıntılıydı ama geriye düştükten sonra oyunu çevirmek kolay değil. Oyuncuların oyunu çevirmek için mücadelesi bizi mutlu etti. Her geçen gün performansımızı daha yukarılara çekeceğimizi düşünüyoruz. Belli bir sürede bu eksikleri gidereceğiz. Yüzde 100 olmasa da yüzde 70-80'inini gidereceğimi düşünüyorum. Bugün oyuncularım çok istekliydi. Sezon başından beri takım hoca değiştirdi, ciddi sorunlar yaşıyor. Skorlar, oyunlar tatmin edici değildi. Bu da taraftarda karamsarlığa sebep oluyor. Oyuncular da sıkıntılı bir sürecin içindeler. Hep beraber çalışarak bu süreçten çıkacağız. Nasıl ve ne şekilde çıkarız biraz sabır lazım. Çok negatif olmayalım. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım. Bunların olması çok normal. Çok oturmuş bir kadro değiliz. Birlikte çok antrenman, maç yapmadılar. Yeni bir planlama yapıyoruz. Birlik bütünlük sağlamamız kolay değil. Oyuncuların birbirini tanıması biraz zaman alacak. Oyuncularıma tamamen destek bekliyorum. Oyuncularımızı sosyal medyada eleştirmeyelim, bunlar genç çocuklar ve çok etkileniyorlar. Oyuncularımıza sahip çıkalım.

"FUTBOL SADECE YABANCI OYUNCULARLA OYNANMIYOR"

Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini kendisinin istediğini kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı: