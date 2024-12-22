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Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, bu maçın ardından Ekol TV'de değerlendirmeler yaptı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Beşiktaş'a çok sıkıntı çıkarmadı. Beşiktaş önemli pozisyonlar buldu ama gole çeviremedi. Oyunsal anlamda sıkıntılar devam ediyor. İkisinin birden berabere kalması Galatasaray'ın önünü iyice açtı. Ben fark 3 puan olduğunda da Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylemiştim.

"KÖTÜ BİR MAÇTI"

Beşiktaş - Alanyaspor maçının kötü olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, şunları dedi:

Bugün Beşiktaş maçının ikinci yarısını izlerken '.Biz bu maçı niye izliyoruz?' dedim. O kadar kötü bir maçtı.

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ SORUNU VAR"

Kadro mühendisliğinde sorun olduğunu söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Demek ki o dönem birilerine göre ediyordu. Yapılması gereken bir transferdi belki. Ya da 4 seneye yaydılar ödemeyi cazip geldi. Ona bir şey diyemem ama kadro mühendisliğinde ciddi problem var. Yedeklemelerde bile çok kötü tercihler yapmışlar. O güne göre belki doğruydu ama bugüne baktığımızda çok doğru olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da hamlelerinin çok bağlayıcı hamleler olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın kadro tercihinin ikisine göre çok daha doğru olduğunu görüyoruz. Mourinho'ya ben kötü teknik direktör demedim. Ben performansları yorumluyorum. Serdar Hoca'yı ben getirdim, çok da severim. Sen 70. dakikada Masuaku'yu neden oyuna sokuyorsun?

"SEN MASUAKU'YU ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

Arthur Masuaku'ya gelen tepkiler hakkında konuşan Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Masuaku'ya tribünlerden ciddi bir tepki var. Oyuncuyu da zor durumda bırakıyorsun. Sen o oyuncudan nasıl bir performans bekliyorsun artık. Alternatifin konuşulacağı bir durumda değil Beşiktaş. Onu oynatacaksan maçın başında oynatacaksın. Sonradan alacağın zaman tribünün tepkisini alacağını bilerek almak en gereksiz iştir. Oyuna sokmaması gerekiyordu. Kadroya da almaması gerekiyordu. Oyuncuyu bu süreçte dinlendirebilirdi, koruyabilirdi. O çocuğu tekrar taraftarın önüne atmanın kime faydası olacak? Ben çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ı Masuaku'nun üzerinden yorumlamak da çok yanlış.

"AĞZIYLA KUŞ TUTSA TEPKİDEN KURTULAMAZ"

Masuaku hakkında Yalçın, şu değerlendirmeleri de yaptı:

Tribünde ateş yandığı zaman o durmaz. Masuaku ağzıyla kuş tutsa o tepkiden kurtulamaz. Ama bu süreci idare edemiyorsanız sizin tecrübesizliğinizden kaynaklı. Bunu birilerinin idare etmesi gerekiyordu. Oynatma, evinde seyretsin oyuncu. Unuttur bunu! Oyuncu ihtar gönderir. Oyuncuların haberi olmadan menajeri de ihtar gönderebilir. Bunu sadece bilgi açısından söylüyorum. Bir teknik direktörün her bölümü idare etmesi gerekiyor.

"SEMİH'İ ÇOK ABARTTILAR"

Semih Kılıçsoy'u değerlendiren Sergen Yalçın, şu şekilde görüş belirtti:

Beşiktaş'ı Semih Kılıçsoy üzerinden yorumlamak doğru değil. Çok genç bir oyuncu, önünde uzun seneler var. Ama çok abarttılar. Bu kadar abartılacak bir seviyesi yok. Bu kadroda senin banko oyuncun olamaz. Bu kadronun her tarafı yamalı bir kadro. Beklerde, orta sahada, forvette problemler var. Bunların hepsine birden müdahale edemezsin.

"MAÇ KURTARACAK TEK OYUNCU RAFA SILVA"

Yalçın, Beşiktaş'ta maç kurtaracak tek oyuncunun Rafa Silva olduğunu söyledi.

Semih'in iyi bir yerlere gelmesi için senin çok iyi bir takım kurman lazım. Mustafa da o da vitrine çıkamaz bu kadroda. Yüksek paraları A Milli Takım'da oynamayan oyuncuya kimse vermez. Dışarıya o kadar çok beklenti veriliyor ki. Herkes Semih'ten maç kurtarmasını bekliyor. O maç kurtaramaz. O Rafa Silva'nın işi. Maç kurtarmak Mertens'in işi. Maç kurtaracak bir tek oyuncu var Beşiktaş'ta o Rafa Silva.

"GEDSON FERNANDES'E YILDIZ DİYEMEZSİN"

Gedson Fernandes hakkında da konuşan Yalçın, şu sözleri sarf etti: