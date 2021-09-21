Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Alman hoca Stefan Kuntz'un kendisi hakkındaki söylemlerine yanıt verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Adana Demir Spor ile 3-3 berabere kaldı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stephan Kuntz'un kendisi hakkındaki sözlerine de değindi.

"KUNTZ ÖNCE SAÇMALADI, SONRA TOPLAMAYA ÇALIŞTI"

Bu sezon hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, Kuntz hakkında da şunları söyledi:

"Olanı biteni görüyorsunuz. Neyle ilgili konuşsam tepki alıyorum. Uleinberg gelip benle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Bugün oyuncu hareket yapıyor bana. Oyuncu yabancı, hayatımda görmedim. Bakıyorsunuz başka bir yerden benimle ilgili bazı açıklamalar geliyor."

Sergen Yalçın: Stefan Kuntz önce saçmaladı, sonra toparladı-Video

"Kuntz bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı. Sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa kıvırmaya gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Ben direkt konuşuyorum. Sürekli benim üzerime gelen cümleler var. Herkes bir şey söylüyor benle ilgili. Benim kimseyle kötü bir diyaloğum yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benle ilgili konuşuyor. Bu enteresan. Ben böyle kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa da gireriz. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz."