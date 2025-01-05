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Süper Lig'de geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 27 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılmasının ardından takımı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılarda, teknik direktörlük için 1 numaralı aday olan Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt geldi.

ANLAŞMA ÇIKMADI

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük Sergen Yalçın ile görüştü.

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

"EN DOĞRU KARARI ALACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklaması:

Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacak.