Sergen Yalçın'dan Emre Belözoğlu'nun sözlerine cevap: Tarihin en iyisi değil Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşması sonrası basın toplantısında konuştu. Emre Belözoğlu'nun sözüne cevap veren Sergen Yalçın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin kendisine Emre Belözoğlu'nun ''Tarihin en iyi Galatasaray'ı" sözünün hatırlatmasının ardından Sergen Yalçın gülerek cevap verdi. Yalçın, ”Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil! Bugün bizim karşımızda öyle bir takım yoktu.” dedi.

"Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor"

Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın şöyle konuştu:

Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor.

Emre Belözoğlu, Galatasaray kadrosu hakkında ne demişti?

Emre Belözoğlu ise 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından söylediği sözlerle Fenerbahçelileri kızdırmıştı.