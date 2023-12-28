Sergen Yalçın'dan Feyyaz Uçar'a salvo: Ben seçenek olmam Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın, "Teknik direktör adaylarımız arasında" sözlerine cevap verdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme yapacaklarını söylemişti.

Feyyaz Uçar ne demişti?

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın evladıdır. Teknik direktör adaylarımız arasında Sergen Yalçın da var tabii ki...

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Seçenek olmam"

A Spor'a konuşan Yalçın, Beşiktaş için bir seçenek olmayacağını ifade etti.

Ben Türkiye’de her kulübün seçenekleri arasında olurum ama Beşiktaş’ta asla seçenekler arasında olmam.

Hoca adayları

Öte yandan Beşiktaş'ın hoca adayları arasında Sergen Yalçın'ın yanı sıra; Bruno Genesio, Andre Breitenreiter, Bilic, Van Nistelrooy, Cannavaro gibi isimlerin olduğu iddia ediliyor.